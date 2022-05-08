Раскрыты детали первого планшета OnePlus

Китайский бренд OnePlus в ближайшее время представит первый планшет, сообщает портал Gizmochina. Утверждается, что устройство под кодовым названием Reeves уже вошло в этап тестирования перед запуском, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ожидается, что OnePlus Pad будет оснащен 12,4-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+. За производительность в планшете будет отвечать чипсет Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Инсайдеры отмечают, что планшет получит две основные камеры - на 13 Мп и 5 Мп, а также фронтальную 8-мегапиксельную камеру. OnePlus Pad получит аккумулятор емкостью 10900 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт. Получит ли планшет специальную версию фирменной оболочки OxygenOS - не сообщается. Известно лишь, что в качестве операционной системы на OnePlus Pad будет представлена Android 12.

Ожидается, что OnePlus Pad поступит в продажу по цене от 3 тыс. юаней в конфигурации 6/128 ГБ.