Стала известна дата выхода GTA VI

Rockstar Games планирует представить Grand Theft Auto VI и показать трейлер игры 13 мая, сообщает инсайдер GTA 6 NEWS & LEAKS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер также опубликовал скриншот презентации Rockstar Games, которая предназначалась для инвесторов. Из этого снимка следует, что между анонсом GTA 6 и ее релизом пройдет два года - игра выйдет во второй половине 2024 года.

Кроме того, на скриншоте упомянуты даты выхода других тайтлов издателя Take-Two Interactive. Так, выход Mafia: Primordial назначен на 2023 год, Red Dead: Gunslinger на весну 2023 года, NBA 2K23 - 16 сентября 2022 года, а релиз космического симулятора Kerbal Space Program 2 ожидается в первой половине 2024 года.