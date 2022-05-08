Когда все территории Азербайджана будут обеспечены интернетом?

В настоящее время в столице и регионах Азербайджана в рамках государственно-частного партнерства ведутся работы по обеспечению всей территории страны интернетом до конца 2024 года.

Об этом сказали Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В ведомстве отметили, что ООО Aztelekom и Baktelecom, подведомственные министерству цифрового развития и транспорта, реализуют широкомасштабные инфраструктурные проекты по организации широкополосного интернета и других мультимедийных услуг на основе Стратегической дорожной карты.

"В настоящее время в столице и регионах для удовлетворения потребностей населения в телекоммуникационных услугах и повышения качества обслуживания строится оптическая сеть на базе технологии GPON (Gigabit Passive Network). В ходе реализации проекта осуществляется замена проводов с истекшим сроком эксплуатации на долговечные оптоволоконные линии и установка современного оборудования OLT (Optical Line Termination). Воспользовавшись преимуществами этой технологии, абоненты получат доступ к интернету со скоростью подключения до 100 Мбит/с и смогут пользоваться нескольким услугам связи по одной оптической линии", - сказали в министерстве.

Кроме того, было отмечено, что в рамках государственно-частного партнерства компании Aztelekom, Baktelecom и Azəronline создали оптическую инфраструктуру для перехода 436 тысяч домохозяйств на современную технологию GPON (Гигабитная пассивная оптическая сеть) в 2021 году и обеспечили 200 тысяч квартир услугами широкополосного интернета.