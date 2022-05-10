Производитель Javelin заявил о планах увеличить выпуск вдвое
Компания Lockheed Martin - один из производителей переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin - заявила о планах увеличить выпуск этого вида вооружения в два раза. Об этом рассказал глава компании Джим Тайклет в интервью CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Таким образом, производство оружия увеличится до четырех тыс. единиц в год.
Уточняется, что на это может потребоваться от нескольких месяцев до двух лет.
Lockheed Martin уже начала закупать необходимые инструменты.
Также в компании уточнили, что не боятся, что конфликт на Украине, куда Вашингтон сейчас поставляет Javelin, закончится и произведенные объемы вооружения окажутся невостребованными.
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