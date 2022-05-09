В России успешно испытали стресс-гаджет

Российские разработчики испытали прототип браслета для измерения уровня стресса - устройство отслеживает интенсивность эмоций человека по электрической активности кожи (ЭАК). Он оказался точнее импортных аналогов и может заместить их на российском рынке. Об этом Gazeta.ru рассказали в пресс-службе Платформы НТИ, передает Day.Az.

Прототип гаджета в прошлом году представили на интенсиве для технологических команд "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде. Устройство умеет передавать данные о стрессе в приложение на смартфоне, которое в свою очередь может давать рекомендации о том, как с ними справиться.

"Мы провели первые длительные испытания. Убедились в качестве и подтвердили гипотезу, что наш гаджет гораздо точнее, чем технологии ближайших конкурентов. Сейчас мы работаем над новым корпусом браслета. У нас принципиально другая технология измерения стресса. Все технологии измеряют стресс по пульсу, а мы - по кожной реакции. Мы находили несколько стартапов в мире, которые работали над похожей технологией, но они не развились", - отметил один из создателей устройства, завлабораторией нейротехнологий НовГУ Михаил Луков.

Как отметил Луков, в ходе испытаний показатели эффективности технологии сравнивались с гаджетами компаний Fitbit, Huawei, Xiaomi Mi Band и Samsung. Бюджетные устройства первых трех компаний показали низкую точность и в течение 2-3 часов могли вовсе не проводить ни одного измерения. Гаджеты Samsung показали наилучшие результаты. Однако и они не способны дать точных показателей при непродолжительном использовании, наиболее достоверные данные формируются только при длительном ношении устройства, российский же гаджет не имеет такого недостатка.

"Если брать период до полутора часов, то импортные гаджеты сильно проигрывали. В среднем показатели одного дня нормальные, но на короткий промежуток - полтора часа и меньше - их точность сильно падает. Фактически, показания невалидные. Единичное измерение у конкурентов происходит за две минуты. У нас мгновенный отклик, скорость реакции меньше 0,1 секунды", - пояснил Луков.

По словам специалиста, из-за зарубежных санкций стоимость микроэлектроники, необходимой для изготовления гаджета, в последнее время выросла. Сейчас разработчики занимаются поиском альтернативных технологий, чтобы без потери качества сделать продукт более доступным для потребителей.

"Если мы найдем подходящие комплектующие, то надеемся, что стоимость нашего гаджета не будет превышать 7 тыс. рублей. С учетом точности нашей технологии и вероятной стоимости изделия, наш продукт может заместить на рынке импортные устройства", - заключил ученый.