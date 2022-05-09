https://news.day.az/hitech/1460360.html Rutube стал недоступен из-за кибератаки
Rutube стал недоступен из-за кибератаки
Российский видеохостинг Rutube оказался недоступен из-за атаки хакеров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Вслед за сайтами российских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до Rutube. Видеохостинг подвергся мощной кибератаке. На данный момент зайти на платформу невозможно", - говорится в Telegram-канале платформы.
Отмечается, что восстановлением сервиса уже занимаются специалисты.
Сроки возобновления работы Rutube пока не называются.
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