Rutube стал недоступен из-за кибератаки
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Российский видеохостинг Rutube оказался недоступен из-за атаки хакеров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вслед за сайтами российских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до Rutube. Видеохостинг подвергся мощной кибератаке. На данный момент зайти на платформу невозможно", - говорится в Telegram-канале платформы.

Отмечается, что восстановлением сервиса уже занимаются специалисты.

Сроки возобновления работы Rutube пока не называются.