Apple обвинили в том, что компания не остановила ребенка от траты $2500 в TikTok

Отец 10-летней девочки с расстройством аутического спектра обвинил американскую компанию Apple в том, что компания не предотвратила крупную трату ребенка в социальной сети TikTok. Об этом сообщает новостной портал PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам мужчины, который представился как AX, он подарил своей дочери iPhone на прошлое рождество. Спустя четыре часа после этого выяснилось, что ребенок купил монеты для TikTok на общую сумму $2500 за 23 отдельные транзакции.

Мужчина обнаружил это после того, как компания отправила счет на его почту. AX написал письмо в поддержку Apple, в котором попросил вернуть деньги за все 23 покупки.

Компания ему отказала, тогда мужчина обвинил Apple в том, что компания не обратила внимания на необычную активность в учетной записи и пренебрегла его безопасностью. После этого компания вернула деньги AX.