Названы самые производительные смартфоны

Команда китайского бенчмарка AnTuTu опубликовала на своем официальном сайте международный рейтинг из десяти самых производительных Android-смартфонов за апрель 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первая тройка рейтинга смартфонов отличается от мартовской версии. Тогда на первом месте стоял Xiaomi 12 Pro с однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, сейчас устройство занимает третье место топа.

Лидером рейтинга стал Nubia Red Magic 7, который также основан на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, второе место досталось смартфону Redmi K50 Pro на базе процессора MediaTek Dimensity 9000.

В топ также попали такие устройства, как Motorola Edge 30 Pro, Realme GT2 Pro, iQOO 9 Pro, Xiaomi 12, Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, а также Galaxy S22+ 5G.

В рейтинге AnTuTu учитываются средние результаты смартфонов за 1000 тестов, а не самые высокие.