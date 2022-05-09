https://news.day.az/hitech/1460414.html Apple выпустит iPhone с двумя экранами
Apple выпустит iPhone с двумя экранами
Американская компания Apple работает над iPhone с двумя дополнительными дисплеями, поддерживающими технологию E-ink или "электронных чернил". Об этом сообщает новостной портал MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Подобные дисплеи имитируют вид обычной бумаги с напечатанными буквами и используются в электронных книгах, так как они требуют намного меньше энергии для работы.
Компания планирует расположить такие дисплеи на задней панели устройства. Один из них будет меньше - на экране будет отображаться информация о заряде аккумулятора, уровне сигнала мобильной связи и другие данные о состоянии смартфона.
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