Apple выпустит iPhone с двумя экранами

Американская компания Apple работает над iPhone с двумя дополнительными дисплеями, поддерживающими технологию E-ink или "электронных чернил". Об этом сообщает новостной портал MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подобные дисплеи имитируют вид обычной бумаги с напечатанными буквами и используются в электронных книгах, так как они требуют намного меньше энергии для работы.

Компания планирует расположить такие дисплеи на задней панели устройства. Один из них будет меньше - на экране будет отображаться информация о заряде аккумулятора, уровне сигнала мобильной связи и другие данные о состоянии смартфона.