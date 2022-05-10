Популярную линейку смартфонов оснастят 200-мегапиксельной камерой
Новую версию флагманской линейки Samsung Galaxy оснастят камерой с разрешением 200 мегапикселей, сообщает Business Korea, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что речь идет о модели Galaxy Samsung Ultra, камеры которых оставались на уровне 108 мегапикселей. По данным источников, 200-мегапиксельный модуль для нового флагмана разработала Samsung Electronics.
По версии специалистов, таким образом Samsung готовится к осенней презентации Apple, на которой, как ожидается, американская компания представит линейку смартфонов iPhone 14 с модернизированными камерами. Обновление камер в линейке Samsung изменит характеристики смартфонов впервые за четыре года.
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