Появился новый способ установки Windows 11

Компания Microsoft начала продавать операционную систему Windows 11 в версией на физических носителях - коробке с флеш-накопителем. О появлении нового способа установки сообщает Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что на носителях Windows 11 распространяется в версиях Home и Pro. Первая оценивается в $140, а вторая - в $200. Пока их можно приобрести не во всех странах.

Цены на коробочные варианты идентичны цифровым лицензиям от Microsoft. Однако версия Windows 11 для магазинов содержит не только ключ активации операционной системы, но также фирменный USB-накопитель с дистрибутивом ОС.

Компания Microsoft решила не отказываться от классического способа установки ОС с физических носителей, таких как диски и USB-накопители.