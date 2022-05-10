Аппарат InSight зафиксировал «монструозное» землетрясение на Марсе

Американский научный аппарат InSight зафиксировал на Марсе крупнейшее марсотрясение - магнитудой 5, которое стало крупнейшим колебанием коры, зафиксированным на другой планете в истории. Оно произошло 4 мая, сообщает NASA, и стало 1313 зафиксированным марсотрясением с момента посадки аппарата на поверхность планеты 25 августа 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Прежнее рекордное марсотрясение было зафиксировано 25 августа 2021 года, тогда магнитуда оценивалась в 4,2.

"С того момента, как мы оставили на поверхности наш сейсмометр в декабре 2018 года, ожидали прихода здоровяка, - пояснил Брюс Банердт, руководитель миссии. - Это марсотрясение, конечно, даст новый взгляд на планету, как никакое другое".

Ученые отмечают, что землетрясение магнитудой 5 - среднее по земным меркам, однако оно близко к пределам мощности толчков, которые на Марсе планировали фиксировать, в самом релизе NASA оно названо "монструозным".

Ученым потребуется дополнительный анализ, чтобы определить источник толчков, местоположение и характер распространения в толще коры.