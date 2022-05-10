Илону Маску подсказали способ сэкономить на покупке Twitter

Если глава Tesla Илон Маск откажется от сделки по покупке социальной сети Twitter, то обрушит котировки компании на 50%, а также сможет сэкономить на приобретении, уменьшив стоимость акций. Такой вариант развития событий спрогнозировали специалисты инвестиционной компании Hindenburg Research. Их доклад опубликован на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы поддерживаем усилия Маска по закрытию сделки с Twitter и видим значительный шанс того, что сделка будет закрыта, но по более низкой цене", - говорится в документе.

Специалисты указали на то, что многочисленные события ослабили позиции компании, угрожая текущей динамике сделки. Аналитики подсказали инвесторам, что переоценка сделки позволит Маску получить скидку, чтобы в итоге закрыть приобретение за меньшую сумму.