Renault продает часть своего бизнеса китайской Geely

Китайская компания Geely Automobile купит более трети корейского подразделения Renault, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, сумма сделки составит $200 млн. Эта инвестиция позволит китайскому автопроизводителю наладить экспорт своих машин в Америку. "Это открытая дверь в США", - сообщил Reuters источник, знакомый с планами компании. Между Южной Кореей и США действует договор о свободной торговле, и покупка части бизнеса Renault позволит Geely избежать высоких налогов при экспорте.

Renault в Южной Корее владеет заводом в городе Пусан, на котором производится до 300 тыс. автомобилей в год.