Главный дизайнер Mercedes-Benz показал изображение нового суперкара

Шеф-дизайнер Mercedes-Benz Гордон Вагенер опубликовал изображение будущего электрического спорткара, который разрабатывается компанией. Подробную информацию об автомобиле он пообещал раскрыть 19 мая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Стремление к высокопроизводительной роскоши. Будьте готовы к нашему мощному полностью электрическому концепту - Vision AMG", - написал Вагенер в своем Instagram.

Очертания автомобиля напоминают другой, ранее представленный концепт - Mercedes EQXX. Он отличается очень низким коэффициентом аэродинамического сопротивления - 0,17. Этот автомобиль с электродвигателем мощностью 201 л.с. в приводе задних колес был ориентирован прежде всего на высокий запас хода.

Новая разработка будет представлена под суббрендом AMG, в модельный ряд которого входят наиболее мощные и динамичные версии автомобилей Mercedes-Benz.