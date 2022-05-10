Tesla построит второй завод в Шанхае

Американская компания Tesla планирует построить в Шанхае еще одно предприятие по сборке премиальных электромобилей, сообщил шанхайский портал The Paper. Руководство Tesla не смущает, что первый завод в КНР работает с перебоями из-за вспышки нового варианта коронавируса в Шанхае и локдауна, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новый завод будет выпускать ежегодно 450 тысяч электромобилей Model 3 и Model Y, согласно проекту. В итоге производство Tesla в Китае вырастет до 1 миллиона машин Model 3 и Model Y каждый год, если восстановится спрос.

Первый завод Tesla в Шанхае построили за 12 месяцев в 2019 году. Проект обошелся в 7,8 миллиарда долларов. Часть электрокаров Tesla из Шанхая поставляется в другие страны.