Маск готов вернуть Трампу аккаунт в Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп получит возможность вернуться в Twitter.

Об этом во вторник заявил американский предприниматель Илон Маск, который приобретает соцсеть, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Постоянные блокировки должны быть невероятно редкими и относиться к аккаунтам ботов, мошенников и спамеров <...> Думаю, было неправильно блокировать [аккаунт] Дональда Трампа", - сказал бизнесмен, выступая на конференции, организованной британской газетой Financial Times. Он добавил, что решение о блокировке, которое было "плохим с моральной точки зрения" и "оттолкнуло [от соцсети] огромную часть страны", будет пересмотрено.

Маск также указал, что намерен преобразовать имидж Twitter как площадки, где доминируют крайне левые политические взгляды. "Это не позволяет выстроить доверие среди остальной [аудитории] в Соединенных Штатах и, возможно, в других частях света", - отметил он.

25 апреля руководство Twitter заявило о том, что Маск приобретет компанию за $44 млрд. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, если миллиардер решит расторгнуть соглашение, он должен будет выплатить Twitter штраф в $1 млрд. Если инициатором разрыва выступит Twitter, компенсацию получит Маск. Дата окончательного закрытия сделки назначена на 24 октября 2022 года.

В начале 2021 года Twitter запретил Трампу пользоваться своим сервисом после того, как толпа его сторонников напала на вашингтонский Капитолий. Это нападение последовало за речью Трампа, в которой он утверждал, что его поражение на выборах в ноябре 2020 года было вызвано массовыми фальсификациями. Twitter аргументировал блокировку аккаунта Трампа тем, что твиты бывшего президента с высокой долей вероятности побуждают людей повторить беспорядки.