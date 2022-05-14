Стали известны характеристики нового смартфона Xiaomi

Бренд Poco, принадлежащий Xiaomi, готовится представить новый смартфон на базе субфлагманского чипсета Mediatek Dimensity 8000, сообщает портал Gizmochina. Модель Poco 22041216UG появилась в базе данных FCC, и, возможно, является глобальной версией еще не анонсированного Redmi Note 11T Pro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно базе данных FCC, POCO 22041216UG получит Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13. Смартфон будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти в конфигурации с хранилищем на 128 ГБ или 256 ГБ.

Источники предполагают, что новинка будет оснащена 6,6-дюймовым FullHD+ дисплеем с частотой обновления изображения до 144 Гц, аккумулятором емкостью 4890 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Спецификации камеры Redmi Note 11T Pro и его аналога под брендом Poco на данный момент остаются неизвестны.

Ожидается, что смартфон под брендом Redmi представят в ближайшее время к Китае.