Пользователи Google Maps смогут по-новому осматривать достопримечательности

Карты Google Maps получат иммерсивный просмотр уже в этом году. Об этом говорится в блоге вице-президента Google Мириам Дэниел, которая отвечает за работу сервиса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Допустим, вы планируете поездку в Лондон и хотите узнать, куда пойти, где поесть, какие достопримечательности лучше всего посмотреть. С помощью быстрого поиска вы можете виртуально парить над Вестминстером, чтобы вблизи увидеть окрестности и потрясающую архитектуру таких мест, как Биг-Бен", - пояснила она.

По словам вице-президента Google, появится возможность использовать ползунок, чтобы проверить, как выглядит район в разное время дня и при различных погодных условиях.

"Иммерсивный вид будет работать практически на любом телефоне и устройстве. В конце этого года он начнет развертываться в Лос-Анджелесе, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Токио, а вскоре появится и в других городах", - добавила она.