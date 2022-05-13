Apple тестирует прототип нового iPhone

Американская компания Apple ("Эппл") в настоящее время тестирует прототип нового iPhone ("Айфон"), в котором вместо привычного для устройств компании порта для зарядки Lightning ("Лайтнинг") будет разъем USB Type-C ("Ю-эс-би-тайп-си", его же называют USB-C - "Ю-эс-би-си"), характерный для множества моделей других производителей. Об этом сообщает в пятницу агентство Блумберг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что если компания решит выпустить такие устройства на рынок, ожидать их выхода следует не ранее 2023 года, поскольку на новых телефонах этого года будут порты Lightning.

По данным агентства, Apple также работает над переходником, который позволит использовать будущие модели iPhone, оснащенные портом USB-C, с аксессуарами, разработанными под разъем Lightning.

Агентство отмечает, что, установив на телефоны такие порты, компания позволит пользователям подключать один и тот же шнур для зарядки разных устройств от Apple. Дело в том, что часть гаджетов производителя уже оснащены USB-C: например, многие планшеты iPad ("Айпэд") и ноутбуки Mac ("Мак").

В сентябре прошлого года Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести в странах Евросоюза единый стандарт разъема USB-C для зарядных устройств всех смартфонов, планшетов, фото- и видеокамер, динамиков и игровых приставок. Компания Apple тогда заявила, что предложение ЕК может помешать внедрению инноваций в сфере технологий.