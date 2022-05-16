В Азербайджане на базе местных серверов разрабатывают "облачные" сервисы и услуги.

Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник Trend проектный менеджер этих решений Рашад Алиев.

По его словам, сегодня идет работа над модернизацией проектов amail.az (местная почтовая система) и disk.az (облачное хранилище). Также запущена веб-платформа meet.yer.cloud для организации видеоконференций.

"Реализуемые проекты направлены на усиление локальных данных, чтобы все проводимые данные, проходили через местные сервисы [оставались в Азербайджане]. Для этого у нас в Delta Telecom [интернет-оператор - телекоммуникационная компания Азербайджана] размещен свой сервер, который обрабатывает все запросы на местном уровне. Создание таких проектов способствует снижению зависимости от внешних сервисов, риска утечки каких-либо данных, а также способствует развитию информационных технологий в Азербайджане", - сказал Алиев.

Кроме того, по словам проектного менеджера, в Азербайджане уже запущен "облачный" сервис yer.cloud, услугами которого пользуются не только в самой стране, но и в 20 других странах мира.