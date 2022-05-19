Инженеры NASA перестали понимать, что происходит на борту Voyager 1

Операторы автоматической межпланетной станции NASA Voyager 1 столкнулись с загадкой: 45-летний аппарат, покинувший Солнечную систему десятилетие назад, продолжает работать нормально, получает и выполняет команды с Земли, а также собирает и возвращает научные данные, однако показания его систем управления ориентацией при этом не отражают того, что на самом деле происходит на борту. Об этом сообщает портал NASA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Cистемы управления ориентацией зонда AACS контролируют его положение в пространстве и, помимо всего прочего, удерживают антенну Voyager 1 с высоким коэффициентом усиления направленной точно на Землю, позволяя обмениваться данными. Все признаки указывают на то, что AACS все еще в рабочем состоянии, но данные телеметрии, которые получают наземные специалисты, недействительны. Все выглядит так, будто они генерируются случайным образом и не отражают какое-либо из возможных состояний, в котором может находиться AACS.

Эта проблема не привела к срабатыванию каких-либо бортовых систем защиты от сбоев, которые должны переводить в таких случаях Voyager 1 в так называемый безопасный режим - состояние, в котором выполняются только основные операции, что дает инженерам время для диагностики проблем. Сигнал Voyager 1 также не ослабел, что говорит о том, что антенна с высоким коэффициентом усиления остается в предписанном ей положении относительно Земли.

В настоящее время операторы Voyager 1 пытаются найти причину аномалии. Сам космический корабль находится на расстоянии 23,3 млрд км от Земли, сигналы от него идут 20 часов 33 минуты. Это означает, что требуется примерно два дня, чтобы отправить сообщение аппарату и получить от него ответ.