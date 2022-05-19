Стало известно о новом умном гаджете Xiaomi для домохозяек

Китайский производитель техники Xiaomi представил многофункциональную кастрюлю MIJIA Smart IH Cooking Pot с разными интеллектуальными режимами готовки. Об этом сообщил новостной портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство предлагает пользователю семь режимов готовки, среди которых жарка, тушение, варка и другие. Они отличаются друг от друга разными кривыми нагрева, которые позволяют точно контролировать температуры на каждом этапе приготовления.

Устройство также автоматически переходит в так называемый "режим защиты", чтобы предотвратить пригорание и пережаривание пищи.

Кастрюля MIJIA Smart IH Cooking Pot оснащена OLED-дисплеем на ручке, при помощи которого можно регулировать время и температуру приготовления.

Кроме того, MIJIA Smart IH Cooking Pot поддерживает приложения на смартфоне для интеллектуального управления кастрюлей. Устройство также предлагает более 100 рецептов знаменитостей, взятых из интернета.

Итоговая цена умной кастрюли будет составлять $133.