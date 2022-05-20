https://news.day.az/hitech/1463341.html Harley-Davidson приостановил выпуск мотоциклов - причина
Harley-Davidson приостановил выпуск мотоциклов - причина
Американская компания Harley-Davidson Inc приостановила сборку и поставки всех мотоциклов на две недели из-за проблем с неназванным поставщиком запчастей, сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Это решение, принятое из соображений предосторожности, основано на информации, предоставленной сторонним поставщиком Harley-Davidson поздно вечером во вторник и касающейся соответствия регуляторным требованиям относительно запчастей", - говорится в сообщении на сайте компании.
Приостановка производства не касается мотоциклов линейки LiveWire, работающих на электроприводе.
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