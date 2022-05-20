В TikTok появятся встроенные игры

TikTok начала тестировать во Вьетнаме новую функцию, которая позволит пользователям запускать мобильные игры прямо в приложении социальной сети для обмена короткими видео, сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В компании полагают, что появление игр на платформе увеличит доходы от рекламы, а также время, которое пользователи тратят на одно из самых популярных в мире приложений с более чем 1 млрд активных пользователей.

Источники рассказали, что китайская компания TikTok, принадлежащая ByteDance, планирует расширить программу тестирования в Юго-Восточной Азии. Внедрение новых функций может произойти к третьему кварталу 2022 года.

Представитель TikTok, в свою очередь, заявил, что компания тестирует внедрение HTML5-игр в свое приложение в сотрудничестве со сторонними разработчиками.