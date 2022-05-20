Американская компания Microsoft изменила правила установки Windows 11, разрешив использование операционной системы и на бюджетных компьютерах. Об этом сообщает Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что теперь каждый пользователь Windows может загрузить и установить новую ОС с помощью Центра обновления Windows. Единственное ограничение - компьютер должен соответствовать минимальным системным требованиям.

По словам журналистов, обычно Microsoft снимает ограничения через несколько месяцев после выхода ОС, чтобы обеспечить плавное и стабильное обновление для как можно большего числа пользователей.

Разработчики разрешили пользователям самим определить, когда нужно перейти на новую ОС. Поддержка Windows 10 официально продлена до 2025 года, поэтому есть вероятность, что переход на Windows 11 пока не станет массовым, добавили в Neowin.