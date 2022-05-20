Названы самые популярные смартфоны

Смартфон iPhone 13 от Apple и Galaxy A12 от Samsung стали самыми продаваемыми в мире в первом квартале 2022 года. Такие данные приводят аналитики компании IDC, сообщает PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что iPhone 13 занял первое место по популярности среди покупателей смартфонов. Второе место получил самый дорогой вариант флагамана от Apple - iPhone 13 Pro Max. Тройку самых продаваемых замкнул смартфон начального уровня Galaxy A12 от Samsung.

Следующими по популярности стали самый доступный из Pro-линейки iPhone 13 Pro и смартфон среднего уровня Galaxy A32 соответственно. В IDC не раскрыли общее число проданных устройств, а также рыночную долю каждого из телефонов. Специалисты указали на то, что iPhone 13 mini оказался менее востребованным по сравнению с остальными моделями.