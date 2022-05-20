«Nar» поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ

В Азербайджанском Техническом Университете (АзТУ) прошел тренинг "Основы мобильной связи" для подготовки специалистов в области ИКТ в Азербайджане. Программа обучения студентов технических профессий разработана оператором мобильной связи "Nar".

Студенты получают знания по таким обширным темам, как: история, эволюция, стандарты мобильной связи, а также сетевая архитектура и технологии. Все темы подготовлены техническим персоналом "Nar" на основе опыта мобильного оператора и ведутся сотрудниками технического персонала. Во время обучения студенты имеют возможность обращаться со своими вопросами непосредственно к представителям мобильного оператора.

Следует отметить, что тренинг "Основы мобильной связи" проводится ежегодно в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между "Nar" и АзТУ. Эти тренинги позволяют студентам начать свою карьеру после окончания университета и за короткий срок стать профессионалами в сфере коммуникаций.

Azerfon (торговая марка Nar) начала свою деятельность 21 марта 2007 года и за короткое время стала одной из ведущих компаний в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Nar впервые в стране внедрил технологию 3G и запустил разветвленную сеть 4G. Компания является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу лояльности клиентов за последние 3 года.