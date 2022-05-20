Стало известно о скрытом сборе данных пользователей популярного браузера

В США подали иск к компании Alphabet, обвинив ее поисковую систему Google в скрытом сборе персональных данных пользователей при активации режима инкогнито в популярном браузере Chrome, передает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что иск подал генеральный прокурор штата Техас Кен Пэкстон. По его словам, функция инкогнито подразумевает отключение записи истории поиска и геопозиции пользователя.

"На самом же деле Google обманным путем продолжает собирать массивы персональных данных, даже когда у пользователя включен приватный режим", - говорится в документе.

По данным агентства, Google не согласна с иском. Представитель компании указал, что обвинения Пэкстона основаны на неточных утверждениях и устаревших представлениях о настройках.