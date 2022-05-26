Компьютер научились взламывать с помощью pdf-файлов

В сети участились случаи использования текстовых документов для взлома компьютеров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно отчету исследовательской фирмы HP Wolf Security, хакеры стали чаще атаковать пользователей с помощью текстовых документов. Как правило, жертва получает электронное письмо с сообщением о том, что ей положена выплата - к письме прикреплен pdf-документ. После его открытия на компьютере может быть запущен вирус.

При попытке открыть pdf-файл программа Adobe Reader предлагает пользователю воспользоваться текстовым редактором Word, чтобы запустить содержащийся внутри файл docx. При этом хакеры научились обманывать систему защиты - при открытии появляется информация о том, что документ был проверен и не является опасным.

По словам аналитиков, выявить вредоносный характер подобных файлов можно с помощью синтаксических анализаторов. Однако рядовые пользователи "не заходят так далеко". Эксперты отметили, что хакеры полагаются на уязвимость CVE-2017-11882, которая была исправлена в ноябре 2017 года, но до сих пор встречается на компьютерах пользователей.