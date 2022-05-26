Действительно ли кнопочные телефоны безопаснее смартфонов?

Среди пользователей мобильных расхожим является мнение, что кнопочные телефоны безопаснее смартфонов. Так ли это, объяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, передает Day.Az со ссылкой на Вечерняя Москва.

По его словам, на самом деле кнопочные телефоны не так безопасны, как принято считать. На них нет интернета и GPS, но большинство данных, которые проходят через телефон, остаются у оператора. И если иметь доступ к билингу оператора, можно определить местоположение. Просто точность координат будет ниже, чем на смартфоне.

Также мифом является мнение, что кнопочные телефоны нельзя прослушать. На самом деле запись разговоров возможна с помощью третьей линии, как и на смартфоне.

"К человеку проще всего добраться через его незнание и неумение. Да, если у вас смартфон, компьютер или что-то другое, можно использовать более широкий инструментарий, чем в случае с кнопочным телефоном. Но социальная атака - самый эффективный способ", - подчеркнул эксперт.