Флагманский iPhone получит функцию Android

iPhone 14 Pro, который выйдет осенью 2022 года, получит функцию always-on display. Об этом сообщает портал AppleInsider со ссылкой на слова аналитика Display Supply Chain Consultants Росса Янга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Always On Display - режим блокировки, при котором дисплей слегка подсвечивается при касании заблокированного экрана или работает всегда. На нем отображается важная информация о состоянии устройства и уведомления.

По его словам, предстоящий iPhone 14 Pro будет иметь эту возможность благодаря переменной частоте обновления экрана, которая сможет опускаться до 1 Гц. В iPhone 13 она ограничивалась в пределах от 10 Гц, чего было недостаточно для функции always-on display.

Сообщается, что эта функция уже давно поддерживается в Android-смартфонах.