В Windows 11 появится новая функция

В операционной системе Windows 11 введут поддержку виджетов от сторонних разработчиков до конца 2022 года. Как сообщает The Verge, об этом объявили на конференции для разработчиков Microsoft Build 2022, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ближе к концу 2022 года разработчики смогут приступить к созданию виджетов и использовать их в качестве дополнительных элементов для собственных приложений в Windows 11", - рассказал директор по продуктам Microsoft Панос Панай.

Отмечается, что разработчики смогут создавать виджеты в виде дополнений к Win32- и PWA-приложениям, уже работающим на ОС от Microsoft. В настоящее время Windows 11 поддерживает только виджеты от самой Microsoft. Среди них виджет для Outlook, прогноз погоды и виджет для просмотра новостей и развлекательного контента.