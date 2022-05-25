Смартфон серии Galaxy получит обновленный экран

Новый складной смартфон от Samsung в серии Galaxy Z Fold получит обновленный экран, у которого уменьшится "складка", появляющаяся при раскрытии дисплея. Об этом сообщает 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что инженеры компании при работе над Galaxy Z Fold 4 изменили дизайн петель, которые скрепляют две части корпуса смартфона. В предыдущих смартфонах серии выступ был весьма заметен посередине главного экрана.

"Экран будет выглядеть "более гладким", хотя шарнир все же будет в какой-то степени виден", - добавили журналисты. По неофициальной информации, Fold 4 имеет новую конструкцию шарнира, в которой используется меньше компонентов.