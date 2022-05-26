https://news.day.az/hitech/1465087.html Основатель Twitter Джек Дорси покинул совет директоров соцсети
Основатель Twitter Джек Дорси покинул совет директоров соцсети
Основатель и бывший глава Twitter Джек Дорси покинул совет директоров социальной сети, объявлено на ежегодном собрании акционеров компании, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
В ноябре прошлого года Дорси передал пост генерального директора Парагу Агравалу, а в среду окончательно отмежевался от руководящих органов Twitter.
Акционеры собрались в преддверии возможного приобретения компании предпринимателем Илоном Маском, который предложил за нее 44 миллиарда долларов, но поставил сделку на паузу до прояснения вопроса с количеством ботов среди подписчиков социальной сети.
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