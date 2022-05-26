Представлен SSD-накопитель с рекордной скоростью

Компания Apacer представила на выставке Computex 2022 твердотельные накопители с рекордными показателями. Об этом сообщает издание PC Gamer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Среди представленных устройств оказались два накопителя - под брендами Apacer и Zadak. Скорость последовательного чтения SSD составляет 13 гигабайт в секунду, скорость записи - 12 гигабайт в секунду. Накопители имеют интерфейс PCIe 5.0.

По словам журналистов, скорее всего, накопители используют недавно анонсированный контроллер Phison PS5026-E26. Скорость устройств, которые показала Apacer, может быть еще выше - эксперты отметили, что "потолок" PCIe 5.0 составляет 16 гигабайт в секунду, однако обновленному контроллеру обычно требуется некоторое время, чтобы максимально использовать возможности новой спецификации.

Накопители оснащены алюминиевым радиатором, однако модели могут быть укомплектованы "ультратонким" графеновым радиатором. Продажи потребительских моделей Apacer и Zadak должны начаться до конца года. Их цена не раскрывается.