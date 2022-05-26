Google повторно заморозила проект складного смартфона
Google повторно отказалась от идеи выпустить смартфон со складным корпусом. Об этом сообщает корейское издание The Elec, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как стало известно источникам, в американской компании снова заморозили проект по разработке складного телефона. Аппарат фигурировал в отчетах инсайдеров под условным названием Pixel Notepad. По словам специалистов, решение Google не означает полный отказ от идеи создания девайса, однако до конца 2022 году аппарат точно не появится.
Знакомые с ситуацией источники отметили, что возглавляющие проект по разработке футуристического смартфона менеджеры остались недовольны гаджетом: "устройство не оправдало ожиданий". Судя по всему, концептуальный девайс оказался недостаточно качественным, чтобы конкурировать с телефонами других производителей.
Журналисты издания 9to5Google предположили, что в компании не смогли решить проблему гибкого экрана. Также складные аппараты - в отличие от телефонов с привычным форм-фактором - не отличаются долговечностью. Специалисты предположили, что в компании посчитали риск провала нового смартфона слишком высоким.
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