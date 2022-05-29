Компания HTC вернется к производству телефонов

Голландская компания Telefication заявила, что проверила смартфон HTC с модельным номером 2QBK200 на соответствие требованиям японского законодательства. Почему для сертификации смартфона в Японии использовалась именно голландская фирма, не сообщается, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом Telefication не поделилась никакими подробностями о новом устройстве HTC. Возможно, компания создала смартфон, который станет проводником в мир метавселенной. HTC сама в марте этого года сообщала о создании "смартфона для метавселенной".

Согласно прошлым утечкам, HTC планирует представить свой первый флагманский Android-смартфон уже в следующем месяце. Новое устройство от HTC станет первым флагманом компании за четыре года после HTC U12+, выпущенного в 2018 году. Новинка будет сосредоточена на приложениях дополненной и виртуальной реальности и будет интегрирована с фирменной платформой HTC Viveverse.