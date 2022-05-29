Apple готовится к анонсу новой операционной системы

Компания Apple готовится представить новую операционную Reality OS для шлемов виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). Сообщение об этом появилось на сайте издания 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К такому выводу авторы редакции пришли после того, как некая компания Realityo Systems LLC зарегистрировала товарный знак Reality OS в Ведомстве США по патентам и товарным знакам. Хотя нет никаких доказательств, что Realityo Systems связана с Apple, ранее дата-майнеры неоднократно находили упоминание некой Reality OS в логах App Store.

Кроме того, согласно описанию Reality OS на сайте американского ведомства, товарный знак предназначен для "программных продуктов", "периферийных устройств" и "носимого компьютерного оборудования". Все эти определения подходят под описание пока не анонсированной VR-гарнитуры от Apple, презентация которой, по слухам, должна состояться уже в ближайшее время, на летней конференции WWDC 2022.