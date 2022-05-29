Xiaomi выпустила «убийцу» функциональных ридеров Amazon Kindle

Китайская компания Moaan, которая является суббрендом Xiaomi, выпустила новое недорогое устройство для чтения электронных книг InkPalm Plus. Сообщение об этом появилось на сайте издания GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

InkPalm Plus является обновленной версией прошлогодней модели InkPalm 5. Новинка обладает дисплеем типа E-ink с диагональю 5,84-дюйма, соотношением сторон 2 к 1 и подсветкой с 24 уровнями яркости. Кроме того, устройство может похвастаться процессором Rockchip RK3566, 2 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти и аккумулятором на 2200 мАч, которого хватает на 30 дней работы устройства.

При сопоставимых характеристиках, устройство Moaan обладает весом и габаритами меньше, чем у лидера рынка ридеров Amazon Kindle. Китайский гаджет работает под управлением специальной версии Android 11.

Главным достоинством устройства является цена - $164. Для сравнения: последняя версия ридера от Amazon - Kindle Paperwhite 5 Signature Edition - продается по цене от $190.