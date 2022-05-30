Раскрыта дата выпуска 13-го поколения процессоров Intel

Известный инсайдер Enthusiastic Citizen заявил, что 13-е поколение процессоров Intel серия Raptor Lake будет представлено в октябре этого года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В октябре выйдут только процессоры K-серии, которые обладают возможностью разгона, в то время как другие модели начнут продаваться лишь спустя несколько месяцев.

Вместе с серией Raptor Lake компания также представит материнские платы Z790, которые разработаны специально для этих процессоров. При этом Raptor Lake также совместимы и с уже существующими материнскими платами.

Сообщается, что более доступные версии материнских плат, H770 и B760, появятся вместе с остальными моделями Raptor Lake в начале 2023-го. Сама компания Intel пока не делала официальных анонсов.