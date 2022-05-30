Telegram больше не будет "бесплатным навсегда"?

С момента глобального запуска мессенджер Telegram позиционировал себя как "бесплатный навсегда" продукт. Такое сообщение появлялось при установке программы на Android. Если точнее, слоган звучал так: "Telegram бесплатен навсегда. Без рекламы. Без оплаты подписки". Но теперь, похоже, грядут перемены.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, разработчик Алессандро Палуцци сообщил, что в разделе с переводами для клиентских приложений мессенджера изменился текст слайда. Теперь он выглядит так: "Telegram предлагает бесплатное безлимитное облачное хранилище для чатов и медиафайлов". Хотя пока официального заявления от разработчиков не было, можно предположить, что это подготовка к запуску Telegram Premium.

Осенью минувшего года в мессенджере появилась реклама, которая демонстрировала объявления в крупных каналах и группах. Также ранее сообщалось о премиум-функциях. В частности, владельцы платных аккаунтов получат особый бейдж рядом с именем, им будут доступны полноэкранные эмодзи и некоторые другие возможности.

Таким образом, в Telegram планируется улучшить монетизацию продукта.