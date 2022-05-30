Google научится запоминать пользователей по голосу

Разработчики проанализировали приложение Google для Android и обнаружили готовящиеся нововведения для голосового помощника, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Судя по всему, Google Assistant будет хранить и анализировать голос пользователя для более "персонализированного распознавания речи". Это позволит улучшить время отклика и точность распознавания. Помощник также будет иметь доступ к серверам Google, где будут собираться и анализироваться сводки речевых моделей других пользователей. Эта функция, вероятно, поможет более продвинуто распознавать команды и имена контактов.

Конечно, из соображений конфиденциальности, Google должна будет оставить в настройках возможность отказаться от персонализированного распознавания речи.

Недавно стало известно, что Google внедряет новый раздел под названием "Совместимость с вашими активными устройствами" в свой магазин приложений.