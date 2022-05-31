В «Роскосмосе» задумались о применении самозаживляющейся оболочки в скафандрах

В госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что исследователи научно-производственного предприятия "Звезда" и Центра Келдыша занимаются изучением вопроса использования самозаживляющегося материала для производства оболочки скафандров, передает ТАСС со ссылкой на официальный журнал "Русский космос" (официальное издание "Роскосмоса"), передает Day.Az.

В публикации уточняется, что основой такого материала является неньютоновская жидкость, вязкость которой зависит от скорости деформации. Если такой материал пробивается, он сначала на короткое время становится хрупким, затем пластичным и отверстие постепенно затягивается, уточняется в материале.

Такой материал создавали для радиаторов системы охлаждения транспортно-энергетического модуля "Зевс", однако

впоследствии договорились с НПП "Звезда" по применению в скафандрах космонавтов и системах обеспечения пилотов истребителей.