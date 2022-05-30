Процессор iPhone 14 оказался недостаточно инновационным

Процессор Apple A16 для смартфонов iPhone 14 будет выпускаться по 5-нм технологии, как и его предшественники. Об этом заявил авторитетный инсайдер Минг-Чи Куо, сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, однокристальная платформа оказалась недостаточно инновационной из-за контракта американской компании с производителем полупроводников TSMC. Аналитик уточнил, что TSMC начнет массово производить чипы на 3 и 4 нм уже в 2023 году. Производителя таких процессоров в 2022 году Apple так и не сумела найти, констатировал он.

Журналист указал на то, что отсутствие смены технологии приведет к ограничениям для инженеров при попытке увеличить производительность и снизить потребление энергии у новой линейки смартфонов. Чипы для iPhone никогда раньше не производились с применением одного техпроцесса три года подряд.