Обновление Windows 11 повредило защиту от вирусов

Обновление ОС от Microsoft повредило защиту от вредоносных программ у ряда пользователей. Об этом сообщает издание BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты обратили внимание, что после установки предварительного обновления KB5014019 некоторые защитные системы компьютера могут быть отключены. По словам журналистов, речь идет о защитном софте компании Trend Micro, который несовместим с актуальным апдейтом.

В материале говорится, что проблема затрагивает компонент User Mode Hooking (UMH), который используется в некоторых программах Trend Micro. В компании подтвердили наличие неполадки и отметили, что обновление Windows 11 может повредить защиту, в частности, от вирусов и программ-вымогателей.

Так как обновление KB5014019 является предварительным, его установка необязательна. Пользователям, которые уже установили апдейт, рекомендовали открыть "Центр обновления Windows" и удалить обновление вручную. По словам специалистов, проблема затрагивает как актуальные версии Windows 11, так и компьютеры под управлением ОС Windows 10 версии 1809 и Windows Server 2022. Представители Trend Micro заявили, что начали работу над исправлением данной проблемы.