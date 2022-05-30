Названы сроки выхода VR-шлема от Sony

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо назвал сроки разработки и выхода новой гарнитуры от Sony PlayStation VR2. Свой прогноз он опубликовал в соцсети Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Моя последняя проверка цепочки поставок показала, что массовое производство VR-шлемов начнется во второй половине 2022 года", - отметил инсайдер. По его данным, Sony планирует произвести около 1,5 млн PS VR2.

Куо также указал на то, что релиз PlayStation VR2 запланирован на первый квартал 2023 года. Аналитик заметил, что точная дата выхода зависит от готовности эксклюзивных игр для шлема.