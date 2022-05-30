Honda оснастит свои автомобили ИИ для оценки здоровья водителя

Искусственный интеллект, который будет оценивать физическое состояние водителей, разрабатывает японская компания Honda. Об этом сообщает издание Yomiuri, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Планируется, что система будет анализировать движения глаз, мозговую деятельность и прочие параметры водителя с помощью МРТ и различных датчиков. В частности, система должна определять линию взгляда водителя и предупреждать его о пешеходах, которые не попали в поле зрения. Кроме того, на основе анализа манеры вождения нейросеть сможет предполагать, какие заболевания развиваются у водителя. Так, запаздывание реакции может указывать на сужение поля зрения - распространенный симптом глаукомы.

Honda рассчитывает оснащать свои автомобили новой системой ИИ к 2030 году.