Опасный вирус атаковал пользователей популярного браузера

Опасный вирус ChromeLoader, устанавливающийся через популярный браузер Google Chrome, в разы чаще стал заражать компьютеры в последние месяцы. Как сообщает издание TechRadar, вирус оказался опасен как для пользователей ОС Windows, так и macOS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно отчету специалистов компании Red Canary, вредоносное ПО распространяется через торрент-файлы, маскируясь под взломщики программ и игр.

Для распространения используются не только торрент-трекеры, но также соцсети и программы для обмена QR-кодами. В последнем случае коды ведут на сайты с вирусом. По словам экспертов, жертва сама находит и загружает опасный файл, который поставляется в архиве формата iso.

Как только запускается файл, вредоносное ПО извлекает архив со стороннего сервера и загружает его в виде расширения для браузера Google Chrome. На macOS вместо iso злоумышленники используют файлы dmg, которые чаще встречаются на ОС от Apple.

ChromeLoader является "угонщиком браузера". Вирус способен изменять настройки браузера и показывать искаженные результаты поиска, а также открывать страницы с сайтами знакомств или нежелательным ПО. Злоумышленники таким образом зарабатывают комиссию в партнерских программах.