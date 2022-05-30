Браузер Chrome оказался безоружен перед опасными сайтами

Браузер Google Chrome оказался неспособен распознать подавляющее большинство фишинговых сайтов. Об этом говорится в исследовании британской компании Which?, отслеживающая качество интернет-сервисов, сообщает Techspot, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По итогам тестирования браузера на 800 недавно выявленных фишинговых сайтах, Chrome заблокировал только 28% из них на компьютерах с ОС Windows, и 25% - на macOS. Все остальные ресурсы, около 75% из находившихся в списке, программа пропустила и разрешила открыть для пользователя.

При этом авторы утверждают, что браузер Mozilla Firefox выступил в разы лучше Google, сумев заблокировать 85% фишинга на Windows и 78% - на компьютерах с ОС от Apple.

Google опубликовала комментарий в британской газете Independent. В корпорации скептически отнеслись к результатам.